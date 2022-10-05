在連三漲過後，歐洲股市周三早盤下滑。在此前三個交易日中，因投資人對收緊政策的擔憂獲得紓解，歐股累計上漲逾5%。投資人也關注周三稍晚即將公布的歐洲和美國服務業資料。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.98點或0.49%，為401.05點。

歐股在周二創下自三月中旬以來的最佳單日表現；此前美國製造業資料轉弱，美國新增的就業職缺減少，以及澳洲央行加息幅度小於預期，讓市場期待全球主要央行未來可能會轉向不那麼激進的升息。

現在所有的目光都注向在英國和歐元區的綜合/服務業PMI數據，以及美國私人部門的就業資料，以進一步證實上述的說法。

在Stoxx 600指數中，汽車股和旅遊休閒股，跌幅均超過1%。

在個別股票中，受重擊的北歐航空(SAS)逆勢上漲2.9%；該公司與10家飛機出租公司達成新協議，並修改現有的租賃合約條款。

英國零售商特易購(Tesco)下跌1%；該連鎖超市預測，全年核心獲利將接近此前財測預期區間的下端，稱總體的前景存在重大不確定性。