上週美國商務部針對晶片進口發動新一波管制新措施，美股四大指數收黑，其他亞股日韓下挫超過2％，港跌幅約1％、中跌0.5％以內。經歷雙十連假後的台股消化利空，加權指數今早開低走低，盤中重挫543點、來到1萬3158點、23 個月新低，至午盤未有明顯收斂跡象。

匯市方面，美元指數站上113元，新台幣相對弱勢，今天早盤一度重貶2.1角，以31.89元創二周以來新低。

上週台積電ADR跌10％，聯電ADR、日月光ADR也走弱，台積電（2330）暴跌30元，最低來到403.5元。高價股大立光（3008）重挫145元、IC設計信驊（5274）、不斷電系統旭隼（6409）、力旺（3529）、嘉澤（3533）、聯發科（2454）等全面走跌。富邦金失守50元。

面板雙虎走勢突出，因現金減資新股今天重新掛牌上市交易，友達以15.85元掛牌、早盤來到16.55元，上漲4.41％；群創以10.5元掛牌，早盤勁揚6.19％、來到11.15元。

上週外資在集中市場買超50.07億元，買超臺企銀6.19萬張最多，賣超玉山金4.61萬張最多。外資迄今累計對台股賣超逾1.2兆元。