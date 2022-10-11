受費半連兩日重挫影響，台股11日上演補跌效應，台積電（2330）法說前夕股價重挫，開盤大跌逾6％，盤中最低來到407元，市值跳水失守11兆元，面臨400元整數大關保衛戰。

台股國慶連假期間美股殺聲震天，外資撤出壓力轉強，尤其在費半指數大跌的情況下，台半導體族群首當其衝，台積電等權值股開盤重挫，群益投顧表示，投資人觀望台積電等電子法說、美企財報，美PPI、CPI數據，且5日跳空缺口回補，可能再引發拋售壓力

此外，美國宣布新一波限制令，擴大打擊大陸半導體產業及相關應用，宣布限制16／14奈米或更先進製程之Logic IC、AI及超級電腦相關晶片及半導體設備出口至大陸，也擴大認定限制使用美國技術生產的外國晶片出口至大陸。

中信投顧分析，目前NVIDIA及AMD合計占台積電營收約10％左右，相關高階AI產品實際影響之產能有限，未來完全禁止出貨下，對美國客戶對台積電營收影響僅1％～3％。而第二季大陸地區客戶占營收13％，台積電一直以來都以遵守法律及相關管制為前提下，做客戶接單考量，針對敏感性產業及相關客戶，都採取保守接單策略，且先進製程開發費用較昂貴下，推估目前大陸客戶中，AI及HPC 客戶占整體大陸地區客戶比重可能約10％～20％，故在考量美商及大陸客戶影響下，對於台積電整體營收影響約在5％以內。