上週五公布的美國最新就業數據依舊強勁，失業率從3.7%降至3.5%，顯示就業市場並沒有明顯降溫，目前與美聯儲政策利率掛鉤的期貨定價顯示，美聯儲在11月1日至2日會議上將其政策利率由目前3%～3.25%調升至3.75%～4%的可能性為92%。受到預期心理影響，美股再度重挫，而台股今早開盤也急跌逾500點，以高利率抑制通膨的「新常態」陰影籠罩市場。新台幣匯價早盤貶幅擴大至2角，最低匯價來到31.881元，貶值2.13角。

台股集中市場今早開盤價為13394.12點，下跌308.16點，盤中一度下殺至13178.85點，重挫523點。失守5日及10日線。盤中跌停股包括北極星藥業-KY(6550),世芯-KY(3661),創意(3443)、威盛(2388)、閎康(3587)等。盤面千金股目前維持4檔，分別為信驊(5274)、大立光(3008)、旭隼(6409)、力旺(3529)。

上周世界投資者周（World Investor Week, WIW）活動，2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅‧克魯曼（Paul Krugman），暢談「通膨與未來金融資產投資策略」，保羅‧克魯曼開宗明義就表達「通膨未來終究會下降」，高利率不可能是新常態，並預測2024年就有機會重回2019年前低利率時代，甚至比新冠疫情之前更低。目前全球面對40年來最大通膨挑戰，但保羅‧克魯曼認為，應該回顧一下結構性問題，包括觸動經濟成長的兩大結構，也就是人口成長與科技的創新。美國生育率已降低、疫情期間勞動人口減少，這些變化抑制了投資的活動，甚至美國移民也大幅萎縮、勞動人口已少了200萬人。至於科技創新突破原本也可帶來經濟成長效應，但觀察到目前的科技創新的幅度並沒有想像中的那麼大。因此保羅‧克魯曼認為，從這幾大基本面向來看，高利率環境將無法支撐，因此勢必會重回低利率環境。