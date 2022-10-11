前一晚美股收跌，納指創年內新低，拖累恒指11日開低走低，早盤曾收窄至僅跌10點報17,206點，但已是全日高位。隨後反覆向下尋底，更失守17,000點關口，最多跌347點至16,869點，跌逾3％，並創自2009年5月近13年的低位。臨近午盤前跌幅收窄。

截至午盤，恒指跌1.56％，報16,948.51點，跌258.15點。國企指數收報5,770.74點，跌109.97點，跌幅1.87％。紅籌指數午盤收3,339.15點，跌4.9點，跌幅0.15％。

恒生科技指數跌2.96％，受科技股拋售影響，恒生科技指數最低來到3,261點，最多跌137點，創下自推出後的歷史紀錄新低。其中，嗶哩嗶哩跌超9％，美團跌超6％，新能源汽車股低開高走，理想汽車漲超1％，小鵬漲0.5％。此外，吉利汽車、比亞迪等漲近2％。

香港電力股走勢強勁，大唐發電漲8.55％，中國電力漲5.6％，華潤電力漲超5％，中廣核新能源漲4.72％。