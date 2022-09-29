恒生指數29日曾上漲2.2％至17,629點的當日高位，午後賣壓湧現，盤中下跌1.18％至17,046點，創下11年來新低，終場收報17,165點，下跌85點，跌幅為0.49％，大盤成交金額916億港元。國企指數收跌46點，跌幅為0.78％，收報5,912點。恒生科技指數收報3,482點，跌1.24％。

香港明報報導，騰訊、友邦、建行拖累大盤。阿里巴巴、匯控、美團貢獻恒生指數較多。另外，零跑汽車港股上市首日收報31.9港元，收跌33.54％。

恒生指數成分股中，17檔上漲，52檔下跌，4檔持平。阿里巴巴收漲2.88％，收報76.85港元，是漲幅最大的成分股。碧桂園收跌11.64％，收報1.67港元，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，8檔上漲，22檔下跌。漲幅最大的是阿里巴巴。跌幅最大的是明源雲，該股創上市新低，低見4.44港元，最終收報4.57港元，收跌15.37％。