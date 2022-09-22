聯準會雖如預期升息75個基點，但暗示下次會議可能再次大幅升息，以抑制居高不下的通膨，聯準會主席鮑爾並表明不排除失業率將升高、經濟陷入衰退的可能性，隔夜美股大跌，由中概股組成的金龍中國指數也重挫5.9%，受此打擊，周四香港恆生指數收跌1.61%，為18147.95點，惟跌幅有所收斂，18000點大關失而復得。國企股(H股)點收跌1.14%，為6195.90點，創下逾6個月新低。

恆生科技股指數數跌1.70%，盤中一度大跌3.5%，並創下3月中旬來新低。成分股跌多漲少，商湯收漲2.1%，表現最佳。小鵬汽車跌11.57%，跌幅最大，其次為蔚來跌7.53%。同為新能源車概念股理想汽車亦表現疲弱，收跌4%。

信義玻璃跌4.7%，在藍籌股中表現最差。翰森製藥逆勢收高3%，在藍籌股表現最佳。包括騰訊、舜宇、建行、友邦、小米、恒地等多達19檔藍籌股盤中一度創下52周新低。