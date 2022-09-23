美國晶片設計公司高通（Qualcomm）周四表示，旗下汽車事業的「商機」（pipeline）達到300億美元，與7月底公布第三財季業績時相比增加了逾100億美元。

高通在其汽車投資者大會「Automotive Investor Day」上表示，未來業務得以快速增長，主要受益於汽車製造商與其供應商使用的Snapdragon Digital Chassis產品。這項產品能提供輔助與自動駕駛技術、車載資訊娛樂（in-car infotainment）系統，以及連結雲端功能。

隨著電動車崛起，以及自動駕駛功能不斷提升，汽車製造商使用的晶片數量激增，使車用市場搖身變成晶片製造商關鍵的成長領域。

高通財務長Akash Palkhiwala表示：「想想一輛車，一輛級別較低的車，我們的商機可以從大約200美元一直追加到高檔車的3,000美元。展望未來，產品組合將繼續轉向高階，因此商機將不斷擴大」。

高通表示，到2030年，公司鎖定的汽車市場規模可能擴大到高達1000億美元。

就2022財年來看，高通預估汽車業務營收將達到約13億美元，較前一年度的9.75億美元增長；到2026財年，該事業營收可望突破40 億美元，而到2031財年將超過90億美元。

高通並宣布擴大與賓士集團（Mercedes Benz Group AG）的合作夥伴關係。賓士的車載資訊娛樂系統將自2023年起採用Snapdragon Cockpit平台。

高通在中國的汽車製造業也有許多客戶。當被問及美國擴大對中國出口限制的影響時，高通執行長Cristiano Amon表示，美中兩國企業間強大的雙贏夥伴關係永遠都是穩定的力量，「但我們會看看未來的情勢發展」。

儘管釋出營運利多，但高通周四股價仍然收跌0.75%，報123.68美元，相較其他同業則相對抗跌。日前發布新自動駕駛運算平台的輝達（Nvidia）重挫5.28%，收125.61美元。超微大跌6.69%，在主要晶片股中跌幅最大。

聯準會連續第3次升息75個基點，並暗示11月可能再度升息3碼，美國指標公債殖利率應聲創下11年新高，對利率敏感的科技股首當其衝。今年以來，標普500科技股指數已經下跌28%，表現比大盤（跌21.2%）更疲弱。

最近輝達（Nvidia）新推出一款名為「DRIVE Thor」的自動駕駛運算平台，可提供自動與輔助駕駛功能，以及車載數位娛樂與服務。輝達車用晶片事業部門主管Danny Shapiro表示，DRIVE Thor能取代汽車內部大量的晶片和電纜，可大幅降低造車成本。