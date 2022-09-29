醫療、長照及污水下水道設施皆為政府重點推動之民生基礎設施，亦屬促參法公共建設，為引進民間資金與能力，加速布建及營運相關設施，財政部於111年9月15日及28日假財政人員訓練所分別舉辦「醫療及長照設施」與「污水下水道設施」2場促參商機座談會，促進交流及媒合投資機會，兩廠投資規模逾150億元。

財政部表示，延續111年7月1日舉辦招商大會活動熱度，9月15日舉辦「醫療及長照設施」座談會，安排衛生福利部「長照銀髮特色園區BOT案」、教育部「八德智慧健康創新園區BOT案」及高雄市政府「前鎮社區複合式健康長照機構BOT案」等3案簡報，投資規模逾新台幣133億元；9月28日舉辦「污水下水道設施」座談會，安排經濟部工業局「彰濱工業區鹿港區下水道系統ROT案」、「大發及屏東工業區下水道系統ROT案」及新北市政府「林口工一污水下水道系統BOT+BTO案」等3案簡報，投資規模超過17億元。

財政部進一步表示，今年促參商機座談會，為瞭解同類型案件的招商模式及成功關鍵，同時邀請成功簽約案件-新北市政府「新北市瑞芳區醫療長照設施大樓BOT+BTO案」，及經濟部工業局「新竹及大里工業區下水道系統ROT案」之主辦機關共同參與及分享經驗，提供主辦機關借鏡。相關投、融資及保險業者、顧問機構及單位逾90人次出席座談會，活動圓滿完成，藉由參考成功案件的經驗，以及各界投資業者提供的意見，增進同類型促參案件的招商成功率。