上周五美股大跌、英國推出重大減稅措施引發英鎊崩跌、投資人擔心美國利率持續升高和美元不斷飆升帶來的衝擊，以及全球收緊貨幣政策將導致經濟陷入衰退的擔憂持續籠罩，周一香港恆生指數連跌第4個交易日，終場收跌0.44%，報17855.14點，盤中一度跌至17727點，創下近11年新低。國企股漲0.38%，收在6137.78點。

恆生科技指數逆勢收漲1.61%，給大盤帶來支撐。小鵬汽車漲8.74%，漲幅最大，其次為攜程集團漲5.3%，美團漲4.5%。平安好醫生跌3.8%，表現最疲弱，其次為商湯跌3.6%。

金沙中國急漲15.6%，在藍籌股中表現最佳。澳門估將於11月開放大陸旅行團赴澳旅遊，賭場股強勢表態。

長實集團大跌8.6%，匯控跌7.5%，在藍籌股中表現差。英鎊持續崩跌，對英國資產暴險較高的個股首當其衝。稍早前英鎊暴跌近5%，報1.0327美元，創下歷史低點。