第二季全球手機出貨量年減8.85％，不過市調機構Counterpoint表示在手機平均單價年增6％下，第二季手機營收僅比去年同期衰退2％、手機市場獲利甚至跟隨平均單價一起上揚6％，然而年增率來自於去年同期比較基期低，若與首季相較，全球手機獲利季減29％。蘋果仍是全球最會賺的手機品牌，第二季在全球手機市場的獲利市佔率約達80％。

在新興市場輪番受到疫情衝擊下，去年第二季全球智慧型手機出貨量僅優於2020年同期歐美抗疫封城時期，手機品牌的出貨量、獲利來說比起往年同期都是低點，不過今年第二季在中國上海封控、全球通膨影響買氣下，出貨量還更慘，Counterpoint資料顯示今年第二季出貨量年減少8.85％。

不過根據Counterpoint資料顯示，全球第二季智慧型手機營收比起去年同期僅下滑2％，比起出貨量年減幅度來說好很多，甚至手機品牌的本業獲利甚至年增6％、至131億美元。

受到去年下半年至今年首季零組件缺貨影響，手機品牌不是減少低價機種出貨量、就是提高單價，此一狀況延續至第二季，根據Counterpoint資料顯示，第二季全球手機平均單價比去年同期成長6％，這也是為什麼即便第二季手機出貨量比去年同期衰退8.85％，第二季智慧型手機品牌合計營收僅年減2％，而且也因為平均出貨單價增加6％，同步帶動手機品牌合計本業獲利比去年同期成長6％。

值得注意的是，Counterpoint指出去年第二季比較基期，是第二季手機品牌合計本業獲利能成長的主因，若與第一季相比，全球手機品牌合計獲利季減幅度則高達29％，而前五大品牌合計佔有手機市場8成獲利。

至於誰賺最多？根據Counterpoint資料顯示，第二季蘋果依然領先群雄，佔有市場8成的獲利，自從2020年第四季以來，蘋果在全球手機市場的獲利佔有率一直穩定維持在75％之上，全球手機獲利佔有率第二名仍是三星，獲利市佔率約在15％上下，OPPO、vivo、小米的手機獲利市佔率則都遠低於5％、甚至趨近於0％。