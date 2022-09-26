周一南韓股市創下兩年多來新低，韓元在逾13年來首度貶破1420兌一美元後不久，又再跌破1430大關，創下2020年3月來的最大單日跌幅。繼美國聯準會暗示11月會議將再次大幅升息後，英國在上周末宣布大規模減稅計畫，加劇了投資人對於全球經濟陷入衰退的擔憂

南韓KOSPI指數暴跌69.06點或3.02%，收在2,220.94點，創下2020年7月27日來新低。

重量級個股方面，三星電子跌1.10%，SK海力士跌1.20%，電池大廠LG Energy Solution跌3.04%。

Mirae Asset Securities分析師表示，英國提振經濟的新措施，以及義大利的選舉結果，引發全球經濟恐將進一步下行的擔憂。

英國新任財政部長Kwasi Kwarteng上周五宣布歷史性的大規模減稅措施，這意味著該國未來恐將背負龐大債務，受此打擊，英鎊和英國公債價格雙雙崩跌。

外資賣超韓股59億韓元。

在岸韓元急貶1.54%，收在1,431.3兌一美元，創下2020年3月以來最大單日跌幅，稍早前一度跌至1,435.40兌一美元，改寫逾13年新低。