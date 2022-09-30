通膨、升息及英鎊劇貶的貨幣衝擊，導致全球市場震盪加劇，美國前財長桑默斯（Larry Summers）警告，當前市場面臨的連串風險，與2008年全球金融海嘯前夕極為雷同。

桑默斯29日接受美媒專訪表示：「我們正處於風險升高時期，與2007年8月如出一轍，當時人們變得焦慮，我想現在這個時候大家也應該愈來愈不安。」

2007年夏季美國房市浮現崩潰跡象，這場次貸風暴最終在翌年演變成，經濟大蕭條以來最慘烈的金融危機。

桑默斯點出當前金融市場脆弱有諸多原因，包括槓桿規模大、經濟政策展望不明、對高通膨率不安、大宗商品行情波動、俄烏戰爭及中國引發的地緣政治緊張。

英國央行為抗通膨緊縮貨幣之際，首相特拉斯領導的新政府卻宣布半世紀來最大規模減稅計畫，引發英鎊暴貶到歷史新低、英債殖利率竄高的市場風暴。英央隨即祭出收購長債、暫緩拋售國債的救市計畫。

提到英國，桑默斯表示，「我們身在非常複雜且未知的領域。」針對英央出手干預債市，這位目前任教哈佛大學的經濟學家認為，由於操作時間僅到10月14日，穩定市場的成效不會持久。

桑默斯指出，問題癥結在於，市場不看好英國總體經濟政策的持續性，「只有2周買債時間，不會永久維持穩定，可能連2周時間都不到，除非將其視為修補基本面的過渡期。」

桑默斯早在英國宣布減稅後就推文警告，特拉斯政府此舉，會使英國喪失主權可信度。他並預測英鎊兌美元與歐元，可能皆會跌破平價水準。

桑默斯還特別關注日本，指其政策面的矛盾恐怕會出問題。日本一方面從市場收回流動性，透過拋售美元買日圓，來支撐日圓匯價。另一方面，藉由日本央行持續寬鬆貨幣，繼續對市場注入流動性。