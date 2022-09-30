美股科技股領跌，台股30日跟著又挫，外資仍賣超並匯出，但國際美元直直落，及出口商積極進場拋匯，激勵新台幣升勢強，終場收在31.743元兌1美元，升值1.04角，但本周累計仍貶值7.8分或0.25％，周線已連十貶，尤其9月累計貶值高達1.308元或4.12％，創11年來單月最大貶幅。

外匯交易員指出，聯準會鷹浪續強，使得經濟衰退憂慮升溫，恐慌指數VIX衝高，股債市雙雙重挫，美股四大指數全部收黑，台股開低震盪收低，最後下跌109點至13,424點，且外資小幅賣超台股58億元並匯出，但新台幣逆勢勁揚，盤中最高來到31.725元，升值達1.22角，主要因國際美元指數從114反轉重跌至111，加上出口商月底加季底拋匯需求全部出籠的結果。

外匯交易員認為，聯準會鐵了心，多位官員持續出面喊話，就是要全力對抗高通膨，重申強硬的立場，且強調英國購債不影響美國經濟，代表金融市場仍將延續震盪，且國際美元近來大幅回落，主要漲高後逢季底調整拋售壓力，後市仍看漲不變，即新台幣近日的短暫回升，並非這波跌勢已告終結，進入10月之後，出口商拋匯退場，不排除新台幣再度挑戰32元整數大關。