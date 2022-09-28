陸港股市28日午後跌幅擴大，滬指收報3,045.07點，跌1.58％，成交額人民幣（下同）2,760億元。深成指收報10,899.70點，跌2.46％，成交額3,700億元。創業板指收報2,313.77點，跌2.57％，成交額1,173億元。
以每日額度餘額口徑計算，北向資金截至28日A股收盤淨流出19億元；以買賣成交額口徑計算，北向資金淨賣出38億元。
A股盤面上，燃氣股、醫療股走強，銀行、保險等大金融概念股拉升護盤，但鋰電、太陽能等前期熱門股集體下跌。題材方面，青蒿素、印染、小家電表現活躍，培育鑽石、有色金屬、鹽湖提鋰等類股跌幅居前。
當日A股主要行業ETF普跌，有色金屬ETF跌超5％，新能源車ETF跌超4％，軍工、碳中和ETF跌超3％。
大陸商品期貨28日多數收跌，矽鐵、滬鋅、棕櫚油跌逾2％，滬銀、滬鎳、棉花、滬鋁、液化氣、低硫燃油、動力煤、焦煤、錳矽跌逾1％；菜籽油漲逾3％，菜粕、尿素漲逾2％。
另一方面，香港恒生指數28日午後跌幅擴大至3％，恒生科技指數重跌4％。有色金屬、地產、新能源汽車股持續走軟，碧桂園跌超13％，旭輝控股集團更跌近30％，小鵬汽車跌超11％。嗶哩嗶哩跌超6％，京東跌超5％，阿里巴巴跌近4％。
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