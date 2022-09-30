近期全球股市仍持續籠罩在通膨、升息、經濟走緩的不確定性下，表現震盪，不過近一季而言，生技醫療族群表現反倒格外突出，以最具指標的NBI生技指數來看，近三月漲幅近7.41％，在主要的股市指數當中表現亮眼，而投信發行之生技相關ETF與基金近三月表現也大多上漲，值得投資人持續關注。

群益NBI生技ETF經理人曾盈甄表示，在生技醫療方面，以NBI指數成分企業來看，第二季財報普遍呈現營收正增長，生技大廠營收與獲利穩定，加上為提升企業競爭力，同時有數項重磅藥物即將在未來十年內面臨專利到期，也使得製藥大廠近年來併購活動熱絡，有望進一步帶動股價走勢，再者，FDA對於罕見疾病以及市場首見新藥的核准態度相對積極，整體而言生技醫療類股在基本面穩健、商機題材多元以及併購題材加持下，潛在上漲空間仍可期待。

曾盈甄指出，短期而言雖然金融市場仍受不確定性左右，但生技產業已較6月恐慌賣壓時期回穩，現階段估值仍處在10年低點，投資價值顯現，搭配產業基本面優勢，後市表現仍不看淡，建議投資人不妨透過生技ETF來介入布局。