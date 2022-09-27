台股27日止跌小升48點，新台幣兌美元匯率4點收盤31.78，升值3.8分，中斷連10天走貶的趨勢。台北外匯公司交易量11.63億美元，

新台幣27日上午以31.84元、貶值2.2分開出後，續向31.9元靠攏；下午盤外資些許匯入、出口商見狀也跟進，居高拋出美元，帶動新台幣最高來到31.76 ，整個下午盤都呈現升值。

美元指數放軟，自高點114.12下滑到113.76，國際匯市中，非美貨幣暫時得以從連續走貶過程得到喘息，新台幣與國際市場同步變動。