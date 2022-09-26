上週五美股大跌，拖累外圍股市26日一片下探，港股也未能倖免於難。港股26日恒指低開0.84％，早盤翻紅午後轉跌。截至收盤，恒生指數跌0.44％，報17,855.14點。國企指數漲0.38％，收6,137.78點。紅籌指數跌1.85％，收3,444.56點。

恒生科技指數漲1.61％，小鵬汽車漲8.74％，騰訊漲2.98％，京東漲2.44％。

受益於香港、澳門放寬檢疫限制，港股博彩股大幅上漲。金沙中國漲15.65％，澳博控股漲11.57％，永利澳門漲11.06％。

其他概念股方面，教育股上漲，新東方線上漲11.99％，新東方漲4.07％，天立國際控股漲6.2％。

另外，十一長假即將到來，節假日概念股上漲，呷哺呷哺漲14.38％，九毛九漲6.58％，海底撈漲6.29％。

黃金股受累於美元狂飆而下跌，紫金礦業跌8.95％，招金礦業跌5.24％，山東黃金跌4.06％。