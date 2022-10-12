在國際貨幣基金（IMF）下修成長預測，投資人等待美國9月消費者物價指數（CPI）和企業財報之際，美國股市今天走勢震盪，收盤跌多漲少。台積電ADR暴跌再殺5.9%。
美股道瓊指數上漲 36.31 點，或 0.12%，收 29,239.19 點。
那斯達克指數下跌 115.91 點，或 1.1%，收 10,426.19 點。
標普 500 指數下跌 23.55 點，或 0.65%，收 3,588.84 點。
費城半導體指數大跌 56.9 點，或 2.50%，收 2,218.5 點。
那斯達克指數下挫1.1%至10,426.19點，創2020年7月來新低，與標普500都是連5天收黑；費城半導體指數跌2.5%，成為2,218.5點；道瓊則受Amgen、Walgreens Boots Alliance拉抬，終場小漲36.31點。
拜登政府對陸祭出新的出口管制，造成美股半導體股連日重挫。台積電ADR今天收盤大跌5.92%至63.45美元，聯電ADR亦重挫4.8%，來到5.36美元。
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