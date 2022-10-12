隔晚美股個別發展，標普500指數及那斯達克指數均連跌五日，英央行緊急救市行動周末前結束，觸發英國債息抽升，英鎊匯率下挫。港股12日早盤挫逾300點，再創逾11年新低。阿里巴巴、騰訊、美團繼續遭到拋售。

恒指開低74點報16,758點，跌幅隨即擴大，最多跌384點，低見16,447點，再創2011年10月的逾11年新低。

國指再創近14年新低，低見5,588點，最新跌幅收窄至1.8％報5,628點。

科指再跌逾3％低見3,163點，再創指數面世以來新低，最新挫2.6％報3,192點。

大陸股市亦走跌，上證指數現跌0.9％報2,952點。

個股表現部分，騰訊再創52周低，低見248港幣，最新跌2％報249.6港幣。昨日急跌6％的美團賣壓持續，一度跌逾半成，最新挫4.4％報144.8港幣。阿里巴巴創近七個月低，低見73港幣，最新挫3.6％報73.25港幣。

舜宇9月手機鏡頭出貨量年減28％，股價曾跌近4％創52周低。