受到美股重挫影響，台股今天收盤1萬3再度失守。台灣證券交易所指出，為提振市場信心，證交所鼓勵上市公司考量本身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股。此外，證交所再度表示，將密切注意相關國際局勢對台股市場影響，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定市場措施，亦會督促上市公司資訊傳達的及時性，確保投資人可得到充分的資訊。

證交所統計，前三季全體上市公司營收總計30兆2,152億元，年成長2兆6,472億元，增幅％9.6％，顯示上市公司營收仍表現持穩成長。

今年度至今，本國及第一上市公司已申報執行庫藏股共計53件，尚在執行期間者共計7件，估計可投入買回金額約15.17億元。證交所鼓勵各上市公司考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，另鼓勵上市公司董事、經理人及高階管理階層等增加持有自家股票，以提升投資人信心。