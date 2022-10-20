進入第四季全球股債市隨總經數據來回震盪，然由於通膨下降速度較預期慢，離聯準會預期目標仍遠，擔憂聯準會持續升息氛圍造成市場很大不確定性。元大投信分析，相較其他全球以製造業出口為主的經濟體，以服務業為主的美國將受惠於疫後經濟正常化發展，若通膨能獲得控制，可以期待聯準會政策轉向的升息利空出盡效應。

元大投信認為，目前聯準會積極升息，可解讀為「長痛不如短痛」，對市場影響短空長多，若考量未來景氣循環下的股債輪動，目前以全球平衡型基金定期定額分批進場全球優質龍頭企業股、債，是布局市場轉折契機並分散風險的最佳方式。

經過聯準會今年來的快速升息，通膨增速已開始放緩，目前可多關注失業率變化，失業率若明顯反轉向上，預期聯準會將開始檢視積極升息對經濟的影響，以最新數據來看，明年第1季就業市場快速轉壞的機率大增，屆時可能是聯準會結束當前貨幣緊縮周期的重要轉折點，現在正是留意進場好機會，而且股、債市都來到甜蜜買點。

基於美國與其他國家利差，美元指數獨強局面預料還會持續，投資組合中不能忽略美元資產布局。此外，利率走升不利高成長股本益比評價，價值投資將是此階段關鍵字。擁高訂價能力的優質龍頭企業為抗景氣波動首選，元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊目前看好抗景氣循環的防禦型消費股、醫療保健股，以及隨著解封經濟崛起，商品轉服務的消費需求持續發酵，將受惠於疫後復甦潮。

以元大全球優質龍頭平衡基金而言，聚焦全球龍頭企業，且不投資非投資等級債的跨國投資平衡型基金，投資策略深獲市場認同，募集金額突破新台幣200億元，今年以來募集火熱，並已開放追募額度申購及定期定額。