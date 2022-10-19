根據美國財政部最新統計，日本無論官方還是民間所持有的美國公債，8月共減少345億美元，只剩下1.2兆美元。由於日本在9月下旬曾進場阻貶日圓，外界認為，應該也與拉抬疲弱的日圓有關。

為了要力抗大漲的通膨，聯準會大力升息造成美國公債價格今年暴跌。其中，日本就是最大的受害者。日圓大貶下，也推升利用美元來避險的成本，而在花費高過美國公債所支付的利息下，美債就大大降低投資吸引力。

金融業者BMO Capital Markets指出，從日本減持美國公債就可看出日圓孱弱不堪所造成的衝擊，美國財政部以上的數據也代表這一切。另外，彭博社的美國公債指數，從2022年迄今已下修14%。

大跌的美國公債今年出師不利，光是10年期的殖利率在8月就大增54的基本點，到8月底時已上看3.19%，然後10月中旬更是來到4.08%，創2008年10月以來最高。

8月份，日本持有的美債存量，跟2021年11月歷史高點1.33兆美元相比，減幅近10%。不過，日本還是美國公債最大持有國，也比中國大陸的9718億美元要多。

專家學者指出，10月初，日本政府曾暗示但沒明說，9月干預日幣時不只有出脫美元，同時也賣出美國公債。現在從美國官方公布的最新數據可知，日本當時的確是有賣美債來救日圓的舉措。