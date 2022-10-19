由群益投信募集發行群益台灣精選高息(00919)受益憑證，及富邦投信募集發行富邦ESG綠色電力(00920)受益憑證，將於10月20日正式掛牌上市。

證交所表示，群益台灣精選高息ETF標的指數為「台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」，由台灣指數公司所編製及維護，指數以台灣上市上櫃股票為母體，經流動性以及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出30檔股票；成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性股票投資組合績效表現。

富邦ESG綠色電力ETF標的指數則為「ICE FactSet全球綠能ESG指數(ICE FactSet Global Green Energy ESG Index)」，由ICE Data Indices, LLC所編製及維護，指數自25個國家計31個交易所掛牌公司中，選擇符合市值及流動性標準股票，再透過FactSet之RBICS產業分類及Sustainalytics ESG風險分數，篩選出綠能相關且於ESG方面表現較佳的公司，並依自由流通市值選取前35檔成分股；該指數採ESG風險分數調整後之自由流通市值加權，現有成分股計34檔。