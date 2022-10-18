富邦金(2881)旗下富邦證券輔導虎門科技(6791)於明（19）日舉辦上櫃前業績發表會，實際掛牌上櫃日程以公開資訊觀測站公告訊息為主。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，虎門科技主要競爭優勢在於(1)成立超過40年已擁有良好信譽及穩定客戶群；(2)應用產業面廣泛，且核心技術純熟，營收獲利穩定性高；(3)客戶群涵蓋各產業，如半導體產業、光電產業、電動車產業、電腦及周邊設備產業，交易對象包含台積電、矽品、群創及華泰等，其他往來對象尚包含大專院校或工業技術研究院等研究機構；(4)多物理領域耦合式解決方案較為困難，而該公司擁有專業堅強及經驗豐富之技術團隊，在結構、熱流、高頻電磁場領域上透過團隊長久以來累積之技術知識庫協助客戶進行各種多物理領域之分析模擬，除了受既有客戶信賴且長期持續往來外，陸續取得新客戶之訂單，可取代性低。

今年上半年虎門科技營收為新台幣2.3億元，每股稅後盈餘為1.57元，較去年同期營收及獲利分別成長36.43%及27.64%，營運表現亮眼。

展望未來，根據市場調查公司Zion Market Research於111年4月6日出具之報告指出，110年全球CAE(Computer Aided Engineering，計算機輔助工程)市場規模約87.9億美元，預計117年將達到162億美元，年複合成長率達9.2%，隨著未來市場持續穩定成長，虎門科技營運表現可期。