MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股力士(4923)9月合併營收為7009萬元，月減少2.1％、年減少26.85%；累計前三季合併營收8.8億元，創歷年同期新高，年成長6.18%。

力士表示，第三季起全球消費性電子需求受全球經濟、通膨升溫與庫存去化影響，使得PC、NB與智慧型手機等領域相關客戶訂單拉貨趨緩，短期影響公司旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務銷售表現，惟力士除同步與專屬晶圓代工廠調整產能及保持良好庫存管控，並持續與PC、NB等客戶針對明年新款產品推進研發開案進度，加速導入旗下新一代ETG、RTG專利技術，以滿足客戶對於提升功率轉換效能、節能及縮小體積等需求，有望隨著未來客戶針對新產品上市前啟動MOSFET成品新一拉貨力道，除有助於力士旗下MOSFET成品於PC、NB領域滲透率持續拉升，且新產品亦優於整體平均單價，進而助力公司保持良好獲利能力。

力士進一步表示，公司除針對既有PC、NB等領域採取優化MOSFET成品銷售結構、提升產品市場滲透率等策略，奠定整體營運良好基石，亦積極開拓電源供應器、電池等新領域並逐步展開業務成效，其中今年第三季電源供應器MOSFET成品銷售較去年同期明顯成長1.06倍，占整體營收比重從去年同期的2.17％拉升至5.6％，有助於中和PC、NB領域短期訂單影響。