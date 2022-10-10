TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022

勇士球團正將打人風波的影片流出者列為重點調查項目，有人在推特謠傳是八卦媒體TMZ以12萬美元買下（新台幣380萬），畢竟新聞鬧得很大，這筆錢花得挺值得。然而美媒Front Office Sports指出「不可能那麼貴」，影片實際賣出的價格大概不到謠傳的十分之一，甚至在1萬美元以下。

這是根據TMZ前員工的說法，他們買這種獨家影片不一定很貴，因為TMZ的競爭者較少，美國主流媒體一般不主動去追這類新聞，也就是賣家難以抬價。同時體育明星只是TMZ關注的一部分，他們的主力仍是放在演藝圈名流。

前美式足球明星萊斯（Ray Rice）在電梯裡毆打未婚妻（後來結婚了）的影片據說是TMZ在體育新聞買過最貴的影片，9.1萬美元。萊斯事件確實很嚴重，夫妻兩人都被警察逮捕，相較之下「追夢」格林（Draymond Green）在練球時的情緒失控應該不至於讓TMZ出那麼高的價錢。

好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡典禮的掌摑事件被拿來與此事相較，然而威爾史密斯的情節嚴重得多，他是在全國與海外直播的鏡頭前打人，格林只是在私下練球起衝突而已。讓格林比較沒面子的是網友議論他因為嫉妒才出拳攻擊普爾（Jordan Poole），因為勇士球團現在更看重年輕有為的普爾。