2年前意氣風發以先發身份入選全明星賽的前「蜂王」肯巴沃克(Kemba Walker)，32歲的他如今已經到了沒有球隊願意簽下的地步。今日肯巴沃克來到球場觀看黃蜂交手塞爾提克的熱身賽，現場不少黃蜂球迷也替這位昔日英雄熱烈歡呼，在場邊接受《波士頓環球報》採訪時，遲遲未能找到新東家的肯巴沃克也表達了願意接受底薪合約加盟新球隊。

2019年肯巴沃克面臨新合約談判，身為小市場球隊的黃蜂深知留不住打出身價的他，並以先簽後換的方式將肯巴沃克送到塞爾提克，只不過因傷勢影響始終無法繳出過往身手，肯巴沃克輾轉流浪雷霆、尼克及活塞，在新賽季即將開打的當下，肯巴沃克仍等待著下份合約的到來。

接受訪問時，肯巴沃克透露自己與活塞的買斷金額尚未取得共識，若一旦達成買斷協議，肯巴沃克表示自己願意接受底薪合約，也不在乎在新球隊的定位是如何，但令人心酸的是，目前為止沒有任何一支球隊與肯巴沃克聯繫。

今年休賽季曾傳出老東家黃蜂是肯巴沃克的潛在追求者，考慮到肯巴沃克身體退化程度，若回到黃蜂恐將會是他生涯最後一張NBA合約，不過肯巴沃克認為自己離退休還有一段時間，「回到黃蜂會很特別，但就結束職業生涯來說，我覺得我還能再打幾年，所以還沒有考慮這個問題。我還在尋找下一個歸宿，但沒有任何球隊聯絡我。」