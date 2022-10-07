8度入選全明星賽、拿下過3座年度最佳防守球員的「魔獸」霍華(Dwight Howard)，休賽季不被湖人續約後，至今仍苦苦等待新東家，36歲的霍華在Podcast節目《All The Smoke》上表示，自己依然渴望在場上做出貢獻，但沒有球隊與他聯絡，心灰意冷的霍華也透露自己正在考慮從NBA中退休。

NBA例行賽即將開打，各隊球員名單也幾近滿編，不過還是有著如「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)及霍華等在場上能做出貢獻的老將，遲遲未能找到新東家。霍華在節目上除了透露自己對上季在湖人的定位表達不滿，同時坦承自己在乏人問津的情況下，考慮在未來某個時刻宣布退役。

「我非常想要打球，但沒有球隊想讓我上場，這就像上季我在湖人時的感受，我覺得自己已經貢獻很多，幫助他們奪下總冠軍，值得在球隊中佔有一席之地，有機會先發出賽並獲得大量出場時間，但現實並非如此。」霍華也想過，既然自己沒有獲得機會，也不需要每天進行訓練、控制飲食，反正自己根本得不到上場時間。

傳統中鋒放到現今這個世代並不吃香，沒有一手投籃本領的霍華，在各隊極力追求外線火力的球風下自然被球隊漸漸放棄，自從2018-19年賽季以後，霍華平均出賽時間大幅下降，上賽季來到生涯新低的16.2分鐘，在年紀漸長及球隊戰術體系的考量，霍華無法受湖人重用也只是意料中的事。