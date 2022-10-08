TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022

勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）因情緒失控攻擊隊友普爾（Jordan Poole），重拳將他打倒在地，影片流出而將遭到球隊處分。沒想到格林這一拳可能給自己帶來財運，網紅職業拳擊手傑克保羅（Jake Paul）乾脆開價1000萬美元（新台幣3.17億美元）邀請格林到擂台上打一場！

這段影片被美媒TMZ拿出之後已經獲得數千萬觀看次數，網友分析格林這一拳相當不錯，缺乏打架經驗的人是打不出這種拳的。傑克保羅看出格林的潛力和背後的商機，「得把格林弄到拳擊擂台。」他推文寫道：「我付1000萬美元請你參加下個PPV（付費收視大賽），你要跟誰打？」

Draymond I got $10 million for you to get in the ring on the next Most Valuable Promotions pay per view. Who you want? @Money23Green — Jake Paul (@jakepaul) October 7, 2022

傑克保羅其實幫他想好合適的對手了，就是前NBA球星戴隆威廉斯（Deron Williams）。威廉斯去年在職業擂台打贏了前NFL球星高爾（Frank Gore），威廉斯當時嗆聲：「大家認為籃球員很軟，但那不包括我。」威廉斯身高190公分，如果真的打起來，198公分的格林擁有身高和臂展的優勢，體重方面可能也比威廉斯多了10公斤以上，不過重量級拳賽本就是無限制的。

普爾也不一定就很弱，他只是無意和格林糾纏。普爾與傑克保羅的英文縮寫都是JP，傑克保羅強調「挨格林打的JP是普爾，如果是我1回合就能讓格林躺下。」

比起格林的處分，勇士球團似乎對於影片的流出者更加介意，展開積極調查。勇士總教練科爾（Steve Kerr）球員時代也曾被隊友麥可喬丹（Michael Jordan）一拳打在臉上，科爾當場就還手，贏得喬丹的尊敬，事後他打電話向科爾道歉。