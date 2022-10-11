由於全球經濟成長出現不確定性，加上需求不佳下，廠商庫存水位大增，出貨量已連續4個月受到侵蝕。因此，PC(個人電腦)衰退幅度也創紀錄地大增。

根據專業調研單位Gartner統計，與2021年同期相比，2022年第3季全球桌上型與筆記型電腦出貨量銳減19.5%，創Gartner在過去20多年來所記錄的最大跌幅。同時，也跟另個調研同業Canalys相互輝印，因Canalys日前發布的類似數據，也是出現兩位數跌幅。

PC供應業者像是AMD等主要科技大廠曾示警，2022年市場需求將趨緩，隨著新冠疫情降溫，PC需要尋找新的成長方向來取代兩年前遠端作業，以及線上學習大量需求。

Canalys指稱，儘管出貨量仍與疫前水平差不多，且積極招聘員工也表示商業方面還是有不少需求，但目前這股不景氣的產業逆風，很可能會影響到2023年商業以及個人IT(科技資訊)支出。

Canalys認為，所有產業需求都迅速惡化，不僅對供應商，而且對整條供應鏈的相關業者來說，都是令人擔憂的。英特爾和AMD正面臨來自PC需求疲弱的利空，從IC到記憶體所有的小型零組件製造商，正在減產並減少獲利預估。市場可能會到2023下半年才會復甦。

另外，拜登最新出爐的限售中國大陸晶片產品以及設備等政策，也會讓PC復甦的時間變得更長。因為，中國大陸不會乖乖的被打，可能也會祭出不同的報復手段。

Gartner統計，雖然出貨量下滑15%左右，中國大陸聯想集團仍然是全球最大PC製造業者。在全球前5名最大PC供應商當中，美國惠普第3季衰退幅度最大達28%。