美國銀行業績報喜，以及英國新任財長一上任便取消大部分先前發布的減稅措施，為市場信心帶來提振，隔夜美股主要指數和中概股大漲，但周二香港股市開高後一路挫低，目前恆生指數僅小漲不到0.1%，報16628.05點。國企股(H股)由升轉跌，目前跌0.16%，報5642.46點。

恆生科技股指數目前上漲0.88%，金山軟件漲5.57%，表現最佳，其次為平安好醫生漲4.55%，萬國數據漲近4.2%。理想汽車跌2.47%，跌幅最大，其他新能源車個股蔚來和小鵬汽車亦走跌。

比亞迪漲逾5%，在藍籌股中表現最佳。該公司初估第三季獲利年增3.34～3.65倍，前三季獲利成長2.7倍。

受英鎊大漲激勵，匯控開漲2.3%，目前逾1%。

體育用品股持續籠罩賣壓，李寧再跌6%，安踏重挫約9%元，在藍籌中表現最差。

中國地產與物管股再度遭到拋售，碧服跌逾7%，碧桂園跌近5%。

多家航空公司將自月底起增加多條國際線航班，國航、東航、南航、國泰、中航信息、首都機場、美蘭空港等航空股與機場股表現強勁。