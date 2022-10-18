美國時間本周一的續約截止日，最後傳出續約成功的是老鷹隊杭特（De'Andre Hunter），他獲得4年9500萬美元的豐厚價碼，代表2019年選秀前5名全都獲得新人續約。歷來每季總會有一兩位戰力令人失望、或是和球團談判破裂的前5順位新秀，今年續約截止日可說是非常罕見的「全壘打」。

2019年選秀狀元「爆鞋哥」錫安威廉森（Zion Williamson）獲得鵜鶘5年1.93億美元頂薪續約，但是必須維持體重才能領到全額。

榜眼莫蘭特（Ja Morant）是該梯的新人王，獲得灰熊5年1.93億美元頂薪續約。

探花貝雷特（RJ Barrett）獲得尼克4年1.2億美元續約。

第4順位杭特獲得老鷹4年9500萬美元續約。

第5順位加蘭（Darius Garland）獲得騎士頂薪5年1.93億美元，將成為隊史年薪最高的球員。

其中杭特是最晚達成續約，也是戰力最不容易估計的球員，他是場均13.2分、36%外線命中率的小前鋒，防守能力也不錯，但是身體不算堅韌，外界預估他價值4年8000萬美元。這次續約價碼超乎預期，美媒ESPN指出如果杭特在新球季表現優異，屆時他的身價上漲會造成球團的豪華稅負擔，還不如提高一點價錢先行續約。杭特將與控衛崔楊（Trae Young）、大前鋒柯林斯（John Collins）組成老鷹未來幾年的核心陣容。