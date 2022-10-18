今年受到聯準會密集升息影響，美元投資等級債指數於4月開始，睽違12年再次跌破5年均線，且殖利率超過5%。統一美債10年Aa-A ETF（00853B）基金經理人張浩宸表示，目前美元投資級債指數價格仍在5年均線之下，10月14日的殖利率甚至已逼近6%。而統一美債10年Aa-A ETF（00853B）的追蹤指數，彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數，10月14日的殖利率也有5.7%左右，極具投資價值。

張浩宸指出，上一輪美元投資等級債指數月底價格跌破5年均線，要追溯到金融海嘯時期。張浩宸指出，從2008至2009年，總共發生了4次。若當年投資人在金融海嘯時期，每一次美元投資等級債月底指數價格跌破5年均線時都進場，持有一年後的報酬率甚至高達2至3成。

通膨遲遲尚未大幅回落，聯準會鷹派升息也帶給股債市場沉重壓力。今年美元投資等級債指數隨著債市下跌，時隔12年再次跌破5年均線，且殖利率超過5%。張浩宸表示，根據歷史經驗，若投資人在美元投資等級債跌破5年均線時買進，持有一年後，大多能有不錯報酬率，加上誘人的殖利率，為少見的長線買點。

以彭博美元計價全球投資等級公司債總報酬指數為例，從指數成立至去年底約50年間，共588筆月資料中，僅出現過17次月底指數價格低於5年均線，發生機率在2.89%左右。而且，這17次的數據顯示，美元投資等級債月底指數價格低於5年均線，一年後的平均報酬率逼近2成。