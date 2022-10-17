美國通膨下滑速度緩慢，9月FOMC如預期升息3碼，目前市場普遍預期此波升息高峰將落於明年2月。據過往經驗，10年期公債殖利率通常會提早聯邦資金利率7～8個月左右見頂。中租投顧副總經理蘇皓毅表示，依照最新升息預測路徑，債券加碼時機已然浮現。

蘇皓毅指出，聯邦資金利率與10年期公債殖利率正常情況下均應高於通膨，在聯準會連續升息下，投資及非投資等級債券殖利率皆大幅提升、續升壓力仍在，尤其聯準會加速縮表，更加大銀行等機構的購債壓力。唯全球貨幣供給量（M2）存量水準仍高，維持住債券買盤。

不過，蘇皓毅表示，發債企業基本面保持良好，投資級債的債信極佳、非投資等級債企業截至8月底違約率僅0.83％，大幅低於平均值，短期償債壓力亦不高。隨著美國經濟緩步走弱、甚至出現衰退預期，債券殖利率在中長期終將呈現下滑趨勢。

因此，在目前利差擴大環境下，蘇皓毅認為，今年債市確實極具投資價值。根據歷史經驗，在升息循環結束前，各類債券投資一年期的報酬皆相當優異，雖然短期可能出現較大波動，仍建議投資人掌握時機分批進場布局。