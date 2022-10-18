證交所表示，群益台灣精選高息（00919）及富邦ESG綠色電力（00920）二檔ETF，將於10月20日正式掛牌上市。集中市場掛牌上市ETF將達142檔。

群益台灣精選高息ETF之標的指數為「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」，由台灣指數公司所編製及維護，指數以台灣上市上櫃股票為母體，經流動性以及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出30檔股票。

成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現。

而富邦ESG綠色電力ETF之標的指數則為ICE FactSet全球綠能ESG指數（ICER FactSetR Global Green Energy ESG Index），由ICE Data Indices, LLC所編製及維護，指數自25個國家計31個交易所掛牌公司中，選擇符合市值及流動性標準之股票。 再透過 FactSet之RBICS產業分類及Sustainalytics ESG風險分數，篩選出綠能相關且於ESG方面表現較佳之公司，並依自由流通市值選取前35檔成分股；該指數採ESG風險分數調整後之自由流通市值加權，現有成分股計34檔。

證交所表示，國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。