華碩（2357）連續三年獲知名財經雜誌《Forbes》評選為2022全球最佳雇主之一，顯示華碩秉持「以人為本」，提供多元職涯發展與學習資源等高度重視人才的企業文化，受到肯定。

華碩共同執行長許先越表示，華碩每位同仁都扮演著至關重要的角色，華碩整合不同領域的優秀人才，融入公司文化一起發揮眾智、共同成長，同仁在充滿活力的工作場域中發揮想像力與創造力，從而開創出無與倫比的產品體驗，以進一步改善與豐富世界各地人們的生活。

他並強調，連續三年獲得「全球最佳雇主」的殊榮，不僅是對華碩企業文化與人才培訓制度的肯定，也顯現華碩成功凝聚同仁向心力與打造優質職場的決心。

《Forbes》2022年全球800大最佳雇主榜單，以匿名方式訪問全球57個國家共15萬名跨國企業的全職與兼職員工，為各企業依推薦度、企業形象、人才發展、性別平等與社會責任等面向進行排行。