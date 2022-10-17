全球最大的足球鞋製造廠-志強-KY（6768），今（17）日公布第三季合併營收52.19億元，年增200％，EPS達3.36元，年增5.36倍，營收與EPS均創上市後單季新高；前三季合併營收137.48億元，年增45.4％，EPS達7.45元，年增1.78倍，營收與EPS皆創上市後新高！

志強表示，前三季營收若以美元計算，前三季美元營收為4.68億美元，年增39.3％；前三季營業毛利31.63億元，年增69.4％，營業利益16.63億元，年增172.2％，稅前盈餘18.47億元，年增175.6％。志強17日收盤價74.70元，上漲了0.8元，漲幅逾1％。

展望後市，志強表示，據QY Research統計，2020至2026年足球鞋市場年複合成長率5.01％，伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。

志強隨著新產能、新訂單加入後，預期今年足球鞋出貨量可較前二年更好，並逐步拉近與2019年的差距。志強董事長陳維家先前曾在法說會表示，志強目前產能滿載，期盼今年業績能回到疫情前、也就是2019年的水準。