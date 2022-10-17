ITF早鳥票將於10/18與10/19開賣，七大通路限時限量開搶早鳥價150元。（圖／台灣觀光協會提供）國境解封後首場實體旅展，同時也是全台規模最大、歷史最久的「2022ITF台北國際旅展」，將在11月4日至11月7日於台北南港展覽館登場，主辦單位台灣觀光協會17日宣布早鳥票將於10月18日至10月19日開賣，限時限量，只有兩天。ITF台北國際旅展今年邁入第36年、第30屆，是全台人氣最旺的「專業性暨消費型旅展」，同時也是亞洲最負盛名、民眾最期待的大型旅遊展會，而且這次旅展不只搶票，實體展的旅遊展演分外用心，更是尋找旅遊新資訊、挖寶找優惠的最佳場所。身為國境開放後首場最大的國際型旅展，今年的ITF可謂強勢回歸，集結日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，還有航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1,200個攤位，除了民眾最期待的機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票，還有各國精彩表演、超萌吉祥物大遊行等，非常熱鬧。ITF早鳥票將於10月18日與10月19日在四大超商及udn售票系統、KKday等七大通路限時限量開搶，原價200元，早鳥則享150元特惠價格，僅此2天！沒買到早鳥票的民眾，也可以在10月20日起至11月3日開展前購買9折預售票。為感謝醫護警消人員扛起防疫重任，醫護警消人員只要憑識別證即可免費入場逛展；此外，更響應公益，與台北捐血中心合作延續捐血送門票活動，展前6天起至展期第2天（10/29～11/5）只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張，民眾可一起「挽袖捐熱血，換票作公益」。全球觀光旅遊業歷經COVID-19疫情影響，如今走向與疫情共存的疫後新常態，國際旅遊需求逐漸復甦！為振興台灣入境觀光市場，今年將在ITF台北國際旅展開展前一日即11月 3日舉辦實體旅遊交易會，與交通部觀光局攜手合作，由觀光局邀請全球近百位國際買家來到台灣，期藉由ITF台北國際旅展的高知名度與號召力，媒合國內外買賣家相互交流，復甦旅遊業間之國際交流，為疫後觀光發展做足準備。