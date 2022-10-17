台灣麥當勞宣布攜手《哆啦A夢》推出三款「DORAEMON 祕密道具抱枕」，強調要讓消費者將祕密道具帶回家。首波10月19日上午11點推出「縮小燈」與「時光布」抱枕，10月26日上午11點接力推出「任意門」抱枕，全台總共限量7萬個。

經典動漫《哆啦A夢》是大小朋友共同的回憶，在全球擁有大批粉絲，只要推出劇場版作品或周邊，都能刮起一股藍色炫風。四次元口袋中千奇百怪的祕密道具，更充滿著對未來世界的想像。台灣麥當勞於2020年首次與《哆啦A夢》推出「DORAEMON 愛作夢抱枕」，開賣10分鐘便有餐廳完售，可見哆啦A夢對台灣粉絲的吸引力。

麥當勞今年再次攜手《哆啦A夢》，推出「DORAEMON 祕密道具抱枕」全系列共三款造型，第一波搶先於10月19日上午11時開賣「縮小燈」與「時光布」抱枕，第二波則接力於10月26日上午11時開賣「任意門」抱枕，全台總共限量7萬個。凡於餐廳內或得來速購買任一套餐加價319元，或單買349元即可擁有。