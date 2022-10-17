「2022 ITF台北國際旅展」即將在11月4日至7日於台北南港展覽館登場，這是國境解封後首場實體旅展，也是全台規模最大、歷史最久的旅展。主辦單位台灣觀光協會今（17）日宣布，早鳥票將於明日起限時限量開賣2天。

ITF台北國際旅展今年邁入第36年、第30屆，台灣觀光協會表示，今年的ITF強勢回歸，集結日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家／城市，還有航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1200個攤位。

ITF早鳥票將於明後2天在四大超商及udn售票系統、Klook、KKday等七大通路限時限量販售，原價200元，早鳥150元，民眾也可以在10月20日至11月3日開展前購買9折預售票。

為感謝醫護警消人員扛起防疫重任，醫護警消人員只要憑識別證即可免費入場；另10月29日至11月5日只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張。