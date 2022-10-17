感受「西洋鬼節」萬聖節氛圍不是只能到美式餐廳搞怪，搶攻節慶餐飲商機，王品集團旗下主打烤鴨為主的中餐品牌「享鴨」，成立4年來首次推出期間限定「萬聖節派對料理」，升級四道人氣菜色，變裝成可愛搞鬼餐點。10月11日至11月6日期間到店點烤鴨或套餐，每人加碼送「吃驚鴨堡」一份，標榜要讓客人吃「堡」飽外，也能有萬聖節聚餐新體驗。

即日起至11月6日止，多道萬聖節吸睛餐點在全台6間門市都能享用，內用點套餐或單點烤鴨，加碼贈每人限定菜色吃驚鴨堡一份，門市內也皆換上萬聖布置應景，廣邀愛熱鬧嚐鮮的朋友們齊聚「享鴨」搞怪，打造獨特的萬聖節回憶。

延續烤鴨百變吃法精神，「享鴨」店內經典功夫菜在萬聖節變裝開趴，「瑤柱醬爆蘿蔔糕」和「金絲酥炸牡蠣」黏上眼珠糖片，張著大眼化身百眼妖怪和木乃伊來搗蛋；「主廚特製酥炸餛飩皮」變身可愛呆萌幽靈，降落「乾鍋香麻田野盅」，伴隨砂鍋煙氣四溢彷彿幽靈出沒，讓餐點更有看頭。為了迎接萬聖節，「享鴨」也研發期間限定烤鴨新吃法「吃驚鴨堡」，酥香金黃麵皮撒白芝麻添香氣，裡頭包進招牌片皮烤鴨，軟嫩櫻桃鴨肉搭甜麵醬，迸出鹹香好滋味，讓人大口咬下好滿足，餐點俏皮吐舌模樣可愛又好拍，成為萬聖節最吸睛秘密武器。

萬聖節成為年輕人發揮創意和搞怪重要節日，「享鴨」今年首次推出萬聖節派對料理，跳脫烤鴨餐廳傳統印象，要給消費者不同用餐體驗，火力搶攻節慶聚餐商機；打破中餐廳需多人共享限制，讓三五好友也能輕鬆暢享功夫烤鴨。「享鴨」推出雙人烤鴨餐，創新百變吃法廣受年輕人喜愛，在疫後消費潮及暑假聚餐商機助攻下，第三季業績較第二季成長超過三成，今年烤鴨年銷量預計突破15萬隻，預計明年將再往南部拓點。

「享鴨」烤鴨嚴選花東縱谷天然放養櫻桃鴨，經8種秘製香料醃製、24小時風乾等工序，打造酥香鬆化鴨皮與柔嫩多汁鴨肉，除了搭配荷葉餅與甜麵醬經典吃法，還可混搭主廚特製花椒鹽及季節蘸水增添鴨肉層次風味;最受好評的人氣吃法則是以鴨皮蘸冰晶砂糖，鹹香帶甜吃起來酥脆又不膩口。