面對日圓匯率今天貶到1美元兌149日圓的32年新低水準，日本財務大臣鈴木俊一今天說，「無法容許因為投機造成（匯率）過度變動」，表達不排除再度出手干預匯市的立場。

日本放送協會（NHK）報導，日本財務大臣鈴木俊一今天在眾議院預算委員會備詢時說，對於近期匯率變動，都抱持高度緊張感時刻關注，「無法容許因為投機造成（匯率）過度變動」。

他強調，對於過度的匯率變動，日本政府將堅決採取適當因應作為，表達出對市場投機採取強烈牽制作為的立場。至於何謂「堅決措施」，鈴木說，作為堅決措施，日前已採取干預匯市的作為。

日本政府及日本銀行（中央銀行）雖然曾在9月22日出手售出美元買進日圓，但日圓匯率依舊持續走貶，市場關注日本政府會不會更進一步出手干預。

今天東京外匯市場受美國將持續升息看法影響，造成日圓續遭拋售，一度出現1美元兌149日圓的32年來新低水準。

10月17日紐約匯市廣泛出現美國將持續大幅升息的看法，加上英國宣布幾乎取消所有的大規模減稅方案，緩解外界對英國財政惡化的憂慮轉向買進英鎊，也強化了拋售日圓買進美元的動向。

在此同時，在兌歐元匯率方面，也跌到1歐元兌逾146日圓水準，創約7年10個月來新低。