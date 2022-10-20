日本官方20日數據，當地9月進口金額不只創新高，同時，年增率已連續5個月都在40%以上，主因就是日圓一直走貶，導致進口燃料成本居高不下。

在全球需求不佳之下，日本出口金額無法超越進口，因此9月又出現將近2.1兆日圓，約133.4億美元貿易逆差。日本已經連續14個月都出現貿易赤字，日圓可能續貶下，國內消費能力也會跟著縮手。

數個月前，日圓才剛開始貶值時，因為日本出口產品更具競爭力，頗受不少日企喜好。但日圓一直走貶後，日本進口能源以及食物價格愈墊愈高，無論是公司行號或一般民眾無不感到物價上漲壓力。

日本9月進口年增45.9%，以原油、液化天然氣以及煤炭增幅最大，與市場預估45%相差不遠。同時，也是連續第20個月上漲，總數逼近11兆日圓且創歷史新高。8月的進口年增率，更是大漲49.9%。

在出口美國汽車以及韓國晶片與電子零組件推動下，日本9月出口較去年同期成長28.9%，8月則增22%，較預估值27.1%好。至於出口中國大陸也年增17.1%，主要是汽車以及半導體機台等，對美國也成長45.2%。