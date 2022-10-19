周二美股連續第二天收高，高盛和洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）意外強勁的業績表現，減輕了投資人對財報季的擔憂。惟台股ADR表現疲弱，台積電跌近2%，日月光大跌4.56%。

高盛上漲2.33%，其上季獲利跌幅小於預期，淨利息收入增加緩解了投銀業務放緩帶來的打擊。這家正在將其業務重組為三大部門的投資銀行，大致為大型銀行的財報發布期畫下一個還不錯的句點，儘管數家銀行在預期前景艱難的情況下，提高了貸款損失準備金。

武器製造商洛克希德·馬丁上季營收優於市場預期並維持全年營收預測不變，股價大漲8.69%，帶動標普工業股指數勁揚2.36%，在11大類股中表現最出色。

Salesforce上漲4.31%，亦為美股帶來提振，媒體報導主動派投資者Starboard Value LP已經買進該企業軟體公司股份。

蘋果收漲0.94%，但尾盤一度下挫拖累大盤漲幅收斂，媒體報導iPhone 14 Plus 在開始出貨僅幾周後就削減產量。

聯準會激進升息可能開始抑制勞動力市場的跡象浮現，媒體報導微軟本周將裁員近1,000人，成為最新一家在全球經濟放緩之際裁員或放緩招聘的美國科技公司。

★主要指數

道瓊指數漲337.98點或1.12%，收30,523.80點。

標普500指數漲42.03點或1.14%，收3,719.98點。

那斯達克指數漲96.60點或0.90%，收10,772.40點。

費城半導體指數漲9.30點或0.42%，收2,220.96點。

★消息

聯準會的做法讓投資人擔心一旦政策失誤和過度升息可能導致經濟陷入衰退。根據CNN取得的報告，國際信評機構惠譽下修對美國今明兩年的經濟成長預測，並警告聯準會大幅升息和頑固的通膨恐將使美國經濟陷入「1990年式的溫和衰退」。惠譽將美國明年GDP成長預測從6月預估的1.5%大砍至0.5%。

周二發布的經濟數據顯示在聯準會連續大幅升息後，製造業情況還可以，但房地產市場似乎受到嚴重衝擊。全美住宅建商協會（NAHB）公布，美國10月房市指數由9月的46下滑至38，遠不及市場預期的43。聯準會公布，美國9月工業生產指數月增0.4%，優於市場預期的月增0.1%。製造業產出月增0.4%，高於市場預期的月增0.2%。產能利用率為80.3%，略高於市場預期的80%。

美國10年期公債殖利率一度下跌5.14個基點，觸及3.959%。

周二紐約期油大跌3.08%，收在每桶82.82美元，布蘭特期油跌1.73%，收在90.03美元。消息指出拜登政府本周將公布額外釋出戰略儲油的計畫。

根據Refinitiv調查，分析師現在預期標普500指數成分股上季獲利較去年同期僅成長2.8%，遠低於7月初預估的年增11.1%。

美國各證交所成交量總計為116.7億股，過去20日均量為116.2億股。