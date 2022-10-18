在美國股市大漲下，日股18日同步走高，並試圖重回兩萬七大關。早盤結束時，日經指數收26,985.66點，漲209.87點或0.78%。同時，東證收1,892.66點，漲13.1點或0.7%。

18日亞洲匯市交易時，日圓兌一美元在148.68到149.05之間游移，波動雖然不大，149關卡已被美元攻破，日匯續創32年新低點，下一次將以150為觀察要點。

在日圓匯率還是弱勢下，3大車廠漲跌互見，豐田漲0.3%，本田跌0.18%，日產漲0.42%。不過，卻帶動觀光族群股價，例如高島屋漲1.72%，全日空漲1.5%，JR東海也漲1.66%。

日本18日有消息傳出，即將收購日本東芝的投標法人，每股可能不願喊到外界預期，至少從6,000日圓起跳的基本賣價。在溢價可能縮小下，東芝股價立刻反應此利空，早盤最低一度大跌2.2%左右，目前跌幅縮小到1%。

權值股各自表態，迅銷漲1.01%，軟銀跌0.54%，索尼漲1.04%。至於半導體相關業者中，東京威力科創漲0.57%，愛德萬測試也漲1%。