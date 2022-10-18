鴻海(2317)今（18）日於南港展覽館舉行2022鴻海科技日（HHTD22），除再度宣布推出新款電動車，也同步秀出EPS電動助力轉向系統、固態電池、碳化矽（SiC）功率模組等關鍵零組件產品，展現集團在電動車上下游布局、提供垂直整合服務的完整性。

2022鴻海科技日分為電動車發布會及關鍵零組件、鴻海研究院3個展區，除了展示量產版的MODEL C，預計明年由台灣品牌客戶裕隆納智捷交車外，亦宣布再推出跨界休旅MODEL B、全地形電動皮卡MODEL V，後者可視為完成乘用車及大型商用車中間拼圖的里程碑。

在關鍵零組件方面，今年鴻海科技日秀出自行開發製造的「EPS電動助力轉向系統」，相較傳統12V電機，除升級至48V電機、體積縮小20％，並搭配ASIL D車輛安全完整性最高等級控制器，展現鴻海在電機、車用電子微控制器（ECU）、滾珠螺桿、機構等關鍵技術力。

同時，鴻海於現場展出具備安全、耐溫特性的乘用車固態電池，包括無負極設計、能承受更高工作電壓的材料、以及特殊堆疊封裝等先進技術。劉揚偉指出，研發固態電池是為了提升電池安全、能量密度及充電速度，讓電動車能更安全、提供更遠的續航旅程。

在零組件展區部分，鴻海端出兼具多種散熱底板結構，能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽（SiC）功率模組，以及電動車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用元件；還有1200V SiC MOSFET製程，呈現鴻海在電動車上下游布局的完整性。

為降低進入電動車產業門檻，鴻海公布自主開發的電動車軟體平台HHEV.OS，以簡化軟體開發複雜度，大幅縮短開發時間。HHEV.OS具備優異擴充性，符合車規安全，確保即時可靠傳輸。劉揚偉表示，HHEV.OS將向MIH聯盟申請成為MIH軟體開放平台標準。