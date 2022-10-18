汽車廠Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）17日表示，歐盟的2035年禁售燃油車提案應該重新協商，以便讓油電混合車在轉型至電動車的過程扮演更重要的角色。

歐盟的氣候提案包括2035年起禁售燃油車，插電式油電混合車被視為是低碳汽車只到2030年。塔瓦瑞斯指出，歐盟堅持在2035年禁售燃油車，將產生無法控制的社會後果。

塔瓦瑞斯表示，電動車的售價比內燃引擎車或油電混合車更高，強迫轉型至電動車將讓許多車主無力負擔。如果拒絕讓中產階級自由移動，將造成嚴重的社會問題。