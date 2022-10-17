鴻海(2317)一年一度的「2022鴻海科技日」（HHTD22）將於明（18）日登場，據了解此次活動將有4大亮點，除了展示3款電動車外，亦將首度揭露完整的電動車軟硬體生態系及上下游布局完整杏，而鴻海研究院亦將首度展現創新研究技術成果。

首先，鴻海今年除了將展示量產電動車MODEL C外，亦將展示台灣第一輛自主開發、設計的電動皮卡MODEL V，以及專門為年輕世代設計、符合小資族需求的跑格化跨界SUV等2款全新電動車。

其次，如同去年的活動預告，鴻海今年將向外界揭露打造的車用軟體平台，可讓電動車設計者聚焦在最有價值的開發工作，達到產品快速上市目的。同時持續展示更多車用領域關鍵零組件，包括電機、電控、電池三電關鍵零組件，以及車用半導體部分上下游布局完整性。

最後，去年初正式揭牌營運的鴻海研究院，今年將首度展現創新技術研究成果，包括半導體、人工智慧、量子計算、離子阱、資安驗證平台及低軌實驗衛星等創新研究內容，作為集團發展電動車生態系的關鍵布局。