高市府觀光局將於15日、16日在衛武營戶外草地與GQ聯手舉辦「2022高雄城市野營」，GQ城市野營邁入第6屆，今年首度南下高雄舉辦，不僅創下是歷屆最大活動場地，藝人卡司也相當堅強，更是第一次連辦2天的城市野營，高市府觀光局邀請民眾到場體驗最特別的露營活動。

觀光局長周玲妏指出，野營除了休閒體驗，更是生活態度的展現，此次高雄城市野營活動有超過40家以上的美食及裝備品牌，讓民眾連2天從早到晚嗨翻天，共有16組超強卡司以音樂馬拉松方式帶給民眾精彩表演，還有好吃、好逛、好拍又好玩的美食市集攤位、玩樂工作坊及必看的露營職人秀，歡迎民眾到場體驗。

高雄市長陳其邁表示，這次由市府與GQ籌辦的高雄城市野營，不僅有最豐富的品牌市集、最有創意的活動規畫，還有各式美食及精彩的音樂表演，邀請全台灣outdoor愛好者一起體驗高雄帶給大家的活力、創意，以及最美的城市風景。

2022高雄城市野營2天歌手陣容包含Crispy脆樂團、冰球樂團、怕胖團、國語作業簿、打倒三明治、Tizzy Bac、魏嘉瑩、小球 莊鵑瑛、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、淺堤、小男孩樂團、麋先生、告五人、艾怡良及全台最火熱的原子少年 火星Mars。